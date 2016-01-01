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shereen gouda
إعلامي، مدون في القاهرة
نظرة عامة 0مشاريع (0) 317كتاب الافكار (317)
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    • لدي شغف الكتابة عن كل ما يعكس تصميم مميز، فبعد دراستي وعملي في مجال الهندسة المعمارية أسعى لتوصيل مفاهيم التصميم الناجح والفن المعماري إلى كل بيت، وقد وجدت في فن الكتابة وسيلة رائعة أعبر بها عن الذوق الراقي في مجال التصميم.

    وجدت هوميفاي مصدر رائع لتوسعة مداركي والتعرف على مشاريع ملهمة، فقبل أن أعمل فيها كمدونة كانت مصدر ألجأ إله في عملي حين أكون في رحلة البحث عن إلهام و أفكار مبتكرة، ومن ثم بدأت في 2016 العمل مع فريق المدونين المبدعين لأتمكن من التعبير عن كل ما هو مميز. 

    موقع الخدمة
    القاهرة
    العنوان
    12311 القاهرة
    مصر
    +20-1128680401
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