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Aksimum aluminum
سلالم ودرابزين في إسطنبول
نظرة عامة 1مشاريع (1) 0كتاب الافكار (0)
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مشاريع

مشروع جديد
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    • درابزين ألومنيوم, Aksimum aluminum Aksimum aluminum شرفة
    درابزين ألومنيوم, Aksimum aluminum Aksimum aluminum شرفة
    درابزين ألومنيوم, Aksimum aluminum Aksimum aluminum شرفة
    +2
    درابزين ألومنيوم

    مع تصاميم حديثة ومعايير جودة عالية وتجميع سريع وأمان ممتاز، هذا ما ترمز إليه (اكسيموم) ألومنيوم لذلك، خذ الوقت الكافي لاكتشاف مجموعتنا الواسعة من الدرابزينات، وقنوات الدرابزين الزجاجية، وأنظمة الأبواب والشبابيك، وأكسسوارات الزجاج، و الألواح المركبة، بالإضافة إلى العديد من الحلول المبتكرة الأخرى لدرابزين عالي الجودة.

    الخدمات
    • درابزين
    • أنظمة البلكسي غلاس
    • أنظمة الألواح المركبة
    • درابزين ألومنيوم
    • درابزين زجاجي
    موقع الخدمة
    حول العالم
    العنوان
    bilmo san sti no 2/45 tuzla
    34953 إسطنبول
    تركيا
    +90-5340885400 www.aksimum.com/ar
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