مع تصاميم حديثة ومعايير جودة عالية وتجميع سريع وأمان ممتاز، هذا ما ترمز إليه (اكسيموم) ألومنيوم لذلك، خذ الوقت الكافي لاكتشاف مجموعتنا الواسعة من الدرابزينات، وقنوات الدرابزين الزجاجية، وأنظمة الأبواب والشبابيك، وأكسسوارات الزجاج، و الألواح المركبة، بالإضافة إلى العديد من الحلول المبتكرة الأخرى لدرابزين عالي الجودة.
- الخدمات
- درابزين
- أنظمة البلكسي غلاس
- أنظمة الألواح المركبة
- درابزين ألومنيوم
- درابزين زجاجي
- موقع الخدمة
- حول العالم
- العنوان
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bilmo san sti no 2/45 tuzla
34953 إسطنبول
تركيا
+90-5340885400 www.aksimum.com/ar