مجموعتنا مختصة في تقديم الخدمات الشاملة للتصميم الداخلي والخارجي سواء كانت لشقق، فلل، مكاتب أو فنادق.
تعمل مجموعتنا في الوقت الحالي في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج وأوروبا ، ومن المتوقع أن يزداد نشاط وكفاءة الشركة بما يتماشى مع التوسع المخطط لها، ووجود فريق عمل متعدد الجنسيات من ذوي الخبرات الكبيرة والمؤهلين تأهيلاً عالياً. يملك فريقنا سجلاً حافلاً من المشاريع الناجحة الصغيرة منها والمتوسطة والكبيرة في جميع أنحاء المنطقة.
يسعدنا أن نحقق أحلامكم في خلق تصاميم إبداعية وساحرة.
- الخدمات
- التصميم الداخلي والخارجي: للفلل، الحدائق، المحلات والمكاتب، الفنادق، المطاعم والمراكز الصحية.
- موقع الخدمة
- Dubai, Saudi Arabia, و Berlin
- العنوان
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moussarobert1@gmail.com Dubai
الإمارات العربية المتحدة
+49-1735286851 www.homify.ae
شركتنا للتصميم الداخلي والخارجي متخصصة في تقديم خدمات التصميم الأنيقة والمذهلة للمشاريع السكنية والتجارية على حد سواء.
لدينا مصممين بارعين وذوي خبرات عالية في العديد من أساليب الديكور العالمية. نهدف أيضاً إلى بناء علاقات قوية ودائمة مع عملائنا من خلال تواصلنا معهم.
يسعدنا أن نحقق أحلامكم في خلق تصاميم إبداعية وساحرة للسكن الخاص بكم.