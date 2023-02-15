Green Design Workshop

فريق هندسي إلكتروني يضم بين جنباته نخبة من المهندسيين أصحاب الخبرات العلمية و العملية نهدف إلى الوصول إلى العملاء و تقديم لهم الخدمات بجودة عالية و سعر تنافسي. أقسامنا هي (الهندسة المعمارية، الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية)