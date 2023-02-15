Green Design Workshop
فريق هندسي إلكتروني يضم بين جنباته نخبة من المهندسيين أصحاب الخبرات العلمية و العملية نهدف إلى الوصول إلى العملاء و تقديم لهم الخدمات بجودة عالية و سعر تنافسي. أقسامنا هي (الهندسة المعمارية، الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية)
- الخدمات
- التصميم المعماري ، التصميم الإنشائي ، التصميم الميكانيكي ، التصميم الداخلي ، تصميم الو
- اجهات
- التصميم المعماري
- التصميم الداخلي
- التصميم الإنشائي
- التصميم الميكانيكي
- موقع الخدمة
- المدينة المنورة
- العنوان
-
42316 المدينة المنورة
المملكة العربية السعودية
+966-583117853 www.greendesigns20.com