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Green Design Workshop
مهندس معماري في المدينة المنورة
نظرة عامة 2مشاريع (2) 0كتاب الافكار (0)
التعليقات (0)
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مشاريع

مشروع جديد
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    • تصميم عمارة سكنية - جدة , Green Design Workshop Green Design Workshop منزل عائلي كبير
    تصميم عمارة سكنية - جدة , Green Design Workshop Green Design Workshop منزل عائلي كبير
    تصميم عمارة سكنية - جدة , Green Design Workshop Green Design Workshop منزل عائلي كبير
    +12
    تصميم عمارة سكنية - جدة
    تصميم جلسات خارجية لمقهى خليط - القصيم , Green Design Workshop Green Design Workshop مساحات تجارية
    تصميم جلسات خارجية لمقهى خليط - القصيم , Green Design Workshop Green Design Workshop مساحات تجارية
    تصميم جلسات خارجية لمقهى خليط - القصيم , Green Design Workshop Green Design Workshop مساحات تجارية
    +11
    تصميم جلسات خارجية لمقهى خليط - القصيم

    Green Design Workshop

    فريق هندسي إلكتروني يضم بين جنباته نخبة من المهندسيين أصحاب الخبرات العلمية و العملية نهدف إلى الوصول إلى العملاء و تقديم لهم الخدمات بجودة عالية و سعر تنافسي. أقسامنا هي (الهندسة المعمارية، الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية)

    الخدمات
    • التصميم المعماري ، التصميم الإنشائي ، التصميم الميكانيكي ، التصميم الداخلي ، تصميم الو
    • اجهات
    • التصميم المعماري
    • التصميم الداخلي
    • التصميم الإنشائي
    • التصميم الميكانيكي
    موقع الخدمة
    المدينة المنورة
    العنوان
    42316 المدينة المنورة
    المملكة العربية السعودية
    +966-583117853 www.greendesigns20.com
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