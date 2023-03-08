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ExpressFlowers.ae
حدائق ومستلزمات الطرق الخارجية في دبي
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    • تعد Express Flowers واحدة من أكثر الشركات الموثوقة في دبي لتوصيل الزهور والهدايا. تتميز شركتنا بتوفير خدمة توصيل سريعة وموثوقة في جميع أنحاء دبي، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من الزهور والهدايا الفريدة والأنيقة التي تناسب جميع المناسبات. سواء كنت تحتفل بعيد ميلاد، زفاف، افتتاح محل أو ترغب في إرسال تحية إلى شخص مميز، فإن Express Flowers توفر لك خيارات متعددة ومتنوعة من الهدايا التي تلبي جميع احتياجاتك وميزانيتك. قم بزيارة موقعنا الإلكتروني الآن واختر أفضل هدية تناسب مناسبتك!
    الخدمات
    توصيل الزهور
    موقع الخدمة
    دبي
    العنوان
    Al Nahda Road Near Dubai Airport Free Zone Metro Station, Al Twar-1 – Al Qusais – Dubai
    15667 دبي
    الإمارات العربية المتحدة
    +971-529364450 expressflowers.ae
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